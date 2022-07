EN DIRECT - Crise des céréales : l'Union africaine "se félicite" de l'accord entre l'Ukraine et la Russie

CÉRÉALES UKRAINIENNES





Un accord a été signé hier entre la Russie et l’Ukraine avec l’ONU et la Turquie sur l’exportation des céréales ukrainiennes en mer Noire, bloquées à cause du conflit entre les deux pays. Quelques heures après cette signature, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que l’ONU était responsable du respect de cette accord. "Tout le monde comprend que la Russie pourrait se livrer à des provocations, à des tentatives de discréditer les efforts ukrainiens et internationaux, a-t-il estimé. Mais nous faisons confiance à l’ONU."