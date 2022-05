EN DIRECT - Guerre en Ukraine : l'UE veut lever le pied sur les importations de pétrole, les informations de ce mardi

Le ministre des Affaires étrangères russe a affirmé, dans un entretien effectué dimanche, que Moscou ne cherchait pas à terminer la guerre en Ukraine le 9 mai, célébré comme le jour de la Victoire, contrairement à ce qu'ont affirmé, récemment, plusieurs spécialistes. "Nos militaires n'ajusteront pas artificiellement leurs actions à une date quelconque, y compris le Jour de la Victoire", a déclaré Sergueï Lavrov.

Serguei Lavrov qui a suscité l'ire d'Israël après des propos comparant Hitler et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le ministre des Affaires étrangères israélien Yaïr Lapid a fustigé les propos de son homologue russe Lavrov, qui avait affirmé qu'Hitler "avait du sang juif" et a convoqué l'ambassadeur russe pour obtenir des "clarifications". Le président ukrainien Volodymyr "Zelensky fait valoir cet argument : comment le nazisme peut-il être présent (en Ukraine) s'il est lui-même juif. Je peux me tromper, mais Hitler avait aussi du sang juif", avait dit M. Lavrov, dont la déclaration a été retranscrite sur le site de son ministère.