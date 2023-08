EN DIRECT - Guerre en Ukraine : attaque de drones russes près d'Odessa, des infrastructures céréalières endommagées

Les tensions en mer Noire ne s'apaisent pas. Mardi 22 août, la Russie a affirmé avoir "détruit" deux navires militaires ukrainiens dans la zone, derniers accrochages maritimes en date depuis qu'elle a claqué la porte d'un accord pour exporter les céréales ukrainiennes. Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir coulé un navire militaire ukrainien dans une zone sous son contrôle et une vedette ukrainienne de fabrication américaine au large de l'île des Serpents, libérée l'année dernière par Kiev. Pendant près d'un an, les attaques en mer Noire étaient devenues plus rares, permettant la mise en œuvre d'un accord pour que l'Ukraine exporte sa production agricole. Mais Moscou s'en est retiré en juillet, multipliant depuis les bombardements d'infrastructures portuaires ukrainiennes.