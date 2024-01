EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Moscou propose aux habitants de Belgorod d'évacuer face aux bombardements de Kiev

Les autorités de la région russe de Belgrorod ont proposé vendredi aux habitants le souhaitant d'évacuer. La ville frontalière de l'Ukraine est visée par des bombardements ukrainiens qui s'intensifient. Suivez les dernières informations sur le conflit.

RÉUSSITE MILITAIRE Kiev a publié vendredi les images d'un Kinjal, ce missile présenté comme "invincible" par Vladimir Poutine, qui aurait été abattu. Voici ce que l'on sait de la neutralisation de ce missile hypersonique. ↓ International L'Ukraine affirme avoir abattu un Kinjal, ce missile hypersonique "invincible" de l'armée russe QUELLE AIDE POUR L'UKRAINE ? La Commission européenne travaille sur des "solutions opérationnelles" pour aider l'Ukraine si le plan de financement de 55 millions de dollars venait à échouer, a révélé la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. "Il est important de savoir que nous avons débloqué avant Noël la dernière tranche de notre paquet de soutien de 18 milliards d'euros pour l'Ukraine pour 2023, ce qui aidera l'Ukraine à financer ses besoins pour le début de cette année", a par ailleurs ajouté la présidente de la Commission lors d'une conférence de presse en Belgique hier soir.

Le Conseil européen doit se réunir en sommet le 1er février pour discuter du programme de financement pour l'Ukraine. Mais pour l'heure, les dirigeants de l'UE n'ont pas réussi à se mettre d'accord en raison de l'obstruction du premier ministre hongrois Viktor Orban. LA SITUATION CE MATIN Il est 7h, l'occasion de revenir sur les événements des dernières heures : - Les autorités de Belgorod ont invité les habitants à évacuer et à sécuriser leurs fenêtres pour se protéger des éclats d'obus. "Dès aujourd'hui, nous sommes prêts à vous transporter à Stary Oskol et à Goubkine, où vous serez dans des conditions très confortables, dans des chambres chaudes et sûres. Vous y resterez aussi longtemps que nécessaire", a annoncé le gouverneur de la région russe, frontalière de l'Ukraine et visée par des bombardements ukrainiens qui s'intensifient.

- La mesure prise par les autorités russes à Belgorod est inédite pour une grande ville en Russie et s'inscrit en porte-à-faux par rapport au Kremlin qui s'est toujours efforcé de donner l'image, depuis près de deux ans d'invasion, que le conflit n'affecte pas directement le quotidien et la sécurité des Russes. Cette stratégie a volé en éclat le 30 décembre quand 25 personnes ont perdu la vie dans cette ville frontalière.

- Avec Vladimir Poutine qui a promis d'"intensifier" les frappes russes contre des "cibles militaires" en Ukraine, les autorités municipales à Kiev ont demandé "instamment" aux habitants de la capitale de ne pas prendre part aux événements de masse pour célébrer l'Épiphanie ce samedi.

- L'Ukraine a publié hier soir des images de ce qu'elle a présenté comme un missile hypersonique russe Kinjal, dont elle a affirmé avoir abattu dix exemplaires lors des frappes massives de mardi à l'aide du système antiaérien américain Patriot.

La veille, les autorités régionales avaient, elles, annoncé repousser la rentrée scolaire du 9 au 19 janvier dans la ville et dans quelques localités environnantes. Les hostilités se sont encore accrues entre Russes et Ukrainiens au tournant de la nouvelle année, avec une multiplication de frappes particulièrement meurtrières. En représailles à l'attaque sans précédent sur Belgorod, Vladimir Poutine avait promis d'"intensifier" les frappes russes contre des "cibles militaires" en Ukraine.