EN DIRECT - Ukraine : Emmanuel Macron veut une "économie de guerre" pour aider Kiev

La Russie est "forcément responsable" des frappes de Kiev sur son sol, a déclaré vendredi soir sur LCI le ministre des Armées Sébastien Lecornu. "S'il y a escalade, c'est condamnable, mais c'est forcément la Russie qui en est responsable. Attention à ne pas faire passer la victime pour l'agresseur", a-t-il défendu. Il a aussi estimé qu'"une grande partie" du Rassemblement national (RN) et de la France Insoumise (LFI) étaient des "proxys" de Moscou. Retour sur cet entretien dans cet article.





Dans le reste de l'actualité du conflit, des mines ont été replacées autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia, a assuré vendredi soir l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), dans un communiqué. Elles sont "dans une zone (...) interdite aux employés qui font fonctionner la centrale", entre les clôtures intérieure et extérieure de l'installation, a précisé l'organisme onusien. Aux mains des forces de Moscou depuis mars 2022, la centrale, la plus grande d'Europe, a été touchée à plusieurs reprises par des coupures de courant liées aux combats et l'armée russe accuse régulièrement l'Ukraine de la menacer.





Par ailleurs, le commissaire européen Thierry Breton a annoncé vendredi que l'Union européenne aura la capacité de produire au moins 1,3 million d'obus d'ici la fin de l'année, alors que l'union des 27 est confrontée au double défi d'apporter une aide militaire à l'Ukraine et de reconstituer ses propres stocks. Au cours d'une visite à Tallinn, il a déclaré que la priorité était de s'assurer que la plus grande partie des obus d'artillerie produits par les entreprises européennes soit destinée à l'Ukraine.