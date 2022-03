EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le centre de Kharkiv, deuxième ville du pays, bombardé par les Russes

DE NOUVEAUX OLIGARQUES RUSSES ET LE PORTE-PAROLE DU KREMLIN DANS LA LISTE NOIRE DES SANCTIONS DE L'UE





L'Union européenne a ajouté lundi le porte-parole du président russe Vladimir Poutine et plusieurs oligarques à sa liste noire des personnalités sanctionnées par un gel de leurs avoirs et une interdiction de séjour à cause de leur soutien à la guerre de Moscou contre l'Ukraine.





Six oligarques, plusieurs personnalités proches du président russe, dont son porte-parole, et une dizaine de journalistes figurent sur cette liste de 26 noms approuvée par les États membres et publiée lundi au Journal officiel de l'UE.