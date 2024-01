EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Moscou dit avoir déjoué une nouvelle attaque ukrainienne en Crimée

La Russie a affirmé avoir repoussé une nouvelle attaque de drones ukrainiens contre la péninsule annexée de Crimée tôt ce vendredi, dans un contexte de multiplication des frappes de part et d'autre. Suivez les dernières informations sur le conflit.

LA CORÉE DU NORD ARME LA RUSSIE La Corée du Nord aurait armé la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, selon la Maison Blanche. "Nos informations indiquent que la Corée du Nord a récemment fourni à la Russie des systèmes de lancement de missiles balistiques et plusieurs missiles balistiques", a affirmé le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, dénonçant une "escalade conséquente et inquiétante" du soutien de Pyongyang à Moscou. Selon ses précisions, "au moins" l'un de ces missiles a été lancé en Ukraine.

LA CRIMÉE VISÉE PAR DES DRONES Moscou dit avoir repoussé une nouvelle attaque de drones ukrainiens tôt ce matin. "Les systèmes de la défense aérienne en service ont détruit et intercepté 36 véhicules aériens ukrainiens sans pilote au-dessus du territoire de la République de Crimée", annexée par Moscou en 2014, a communiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram, affirmant avoir "déjoué" l'attaque. Un autre drone commandé par Kiev a été également détruit dans la région de Krasnodar, dans l'ouest du pays, selon la même source.

- La ville russe de Belgorod a été la cible d'une nouvelle série de bombardements ukrainiens hier en fin de journée, quelques heures après que les écoles de la région eurent reçu l'ordre de prolonger leur fermeture pendant les vacances en raison du risque de nouvelles attaques. Le gouverneur de la région, Vyacheslav Gladkov, a déclaré qu'au moins deux personnes avaient été blessées.

- Hier, des fragments des dix missiles ukrainiens abattus sont tombés dans des zones habitées et ont fait au moins un blessé à Sébastopol, en Crimée annexée, selon son gouverneur. "Dix missiles ukrainiens ont été détruits au-dessus de la péninsule de Crimée par les forces de défense antiaérienne", a confirmé le ministère russe de la Défense.

Belgorod de nouveau visée. La ville russe a été la cible d'une nouvelle série de bombardements ukrainiens jeudi 4 janvier en fin de journée, quelques heures après que les écoles de la région eurent reçu l'ordre de prolonger leur fermeture pendant les vacances en raison du risque de nouvelles attaques. Le gouverneur, Vyacheslav Gladkov, a déclaré qu'au moins deux personnes avaient été blessées lors de ce dernier bombardement, alors que des chaînes Telegram diffusaient ce qui semblait être des images de voitures endommagées dans la ville.

"Selon les données préliminaires, il y a deux victimes. Un homme a été blessé par un éclat d'obus à l'avant-bras, l'autre a été blessé par un éclat d'obus au tibia", a-t-il déclaré. "Notre système de défense aérienne a fonctionné au-dessus de Belgorod et de son district. Dix cibles aériennes ont été abattues à l'approche de la ville", a-t-il ajouté. Si le Kremlin s'efforce depuis près de deux ans de cacher à la population la réalité de la guerre, la frappe sur la ville de Belgorod le 30 décembre a montré que le territoire et les civils russes pouvaient être entraînés dans le conflit.

Il s'agit du plus lourd bilan en Russie depuis le 24 février 2022, date du déclenchement de l'invasion de l'Ukraine : 25 morts et une centaine de blessés dans cette cité de 335.000 habitants, à 50 km de la frontière avec l'Ukraine. Elle avait été frappée au lendemain d'un bombardement massif de villes ukrainiennes ayant fait 55 morts dont au moins 32 à Kiev, le bilan le plus sanglant pour la capitale ukrainienne depuis le début de la guerre. Jeudi, après de nouvelles frappes les jours précédents, les autorités régionales de Belgorod ont été contraintes de prolonger les vacances scolaires dans les écoles de la municipalité et de localités environnantes.