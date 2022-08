EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie déplace des troupes dans le sud

SANCTIONS CONTRE LA RUSSIE





L'impact des sanctions occidentales sur l'économie russe est bien plus important que ce que montrent les chiffres officiels, selon une étude de l'Université de Yale, soulignant également qu'un "pivot vers la Chine" semble peu réaliste.





"Un récit commun a émergé", indiquent les auteurs de cette étude : les sanctions économiques imposées par les pays occidentaux contre la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine, auraient créé "une +guerre d'usure économique qui fait des ravages à l'Ouest+, étant donné la supposée +résilience+ voire +prospérité+ de l'économie russe".





"C'est tout simplement faux", assurent ces experts de l'Ecole de management de Yale, dénonçant des "statistiques sélectionnées" par le président russe, Vladimir Poutine. Or, selon leur analyse, "les départs des entreprises et les sanctions paralysent l'économie russe, à court et à long terme".





Les sanctions économiques, ainsi, dissuadent de nombreuses entreprises et pays de continuer à commercer avec la Russie. Et le pays peine à se fournir en pièces détachées et matières premières, ou à obtenir certaines technologies essentielles.