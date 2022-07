EN DIRECT - Ukraine : Zelensky dénonce la "terreur de missiles" qui s'abat sur son pays, les informations de ce vendredi 29 juillet

Les troupes russes tentent toujours d'avancer près de Siversk et de Bakhmout, dans le Donbass, une région industrielle de l'est que Moscou ambitionne de totalement conquérir. La situation y est "difficile, mais entièrement sous contrôle", a affirmé l'état-major de l'armée ukrainienne. Dans la région méridionale occupée de Kherson, à quelques kilomètres du front et où les Ukrainiens ont déclenché une contre-offensive, trois villages ont été repris aux Russes ces deux dernières semaines.