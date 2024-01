EN DIRECT - Guerre en Ukraine : l'escalade se poursuit, au moins 11 morts dans une frappe russe dans l'est

Il est 7h, l'occasion de revenir sur les événements des dernières heures :





- Au moins onze personnes ont été tuées, dont cinq enfants, hier au cours d'une frappe russe sur la ville de Pokrovsk et ses alentours, dans l'est de l'Ukraine. Selon le gouverneur de la région de Donetsk, la frappe a endommagé six maisons à Pokrovsk et une à Rivné, dans laquelle se trouvait une famille de six personnes. Selon les services de secours, six personnes, dont deux enfants, pourraient se trouver sous les décombres de deux bâtiments touchés.





- Ailleurs en Ukraine, un adulte et deux enfants ont été blessés dans des bombardements dans la région de Kherson, dans le Sud, une personne est morte à Toretsk, près de Bakhmout, et une autre a été tuée et deux blessées à Nikopol, dans l'Est, selon les autorités régionales respectives.





- Du côté des territoires occupés par la Russie, deux personnes ont été tuées par des bombardements ukrainiens sur Makiïvka et Gorlivka, dans l'Est, lors d'une attaque qui a aussi fait plusieurs blessés. La Russie a aussi affirmé avoir abattu quatre missiles ukrainiens visant la Crimée.





- Les autorités de la ville russe de Belgorod ont annulé la célébration nocturne du Noël orthodoxe, après avoir déjà prolongé les vacances scolaires jusqu'au 19 janvier et proposé aux habitants d'évacuer. Des mesures inédites pour une grande ville en Russie, qui donnent un coup aux ambitions du Kremlin, qui s'est toujours efforcé de donner l'image que le conflit n'affecte pas directement le quotidien et la sécurité des Russes.





- Autre épine dans le pied des autorités, des femmes de Russes mobilisés pour combattre en Ukraine en septembre 2022 sur ordre de Vladimir Poutine ont mené une action symbolique de protestation au pied des murs du Kremlin samedi en déposant des fleurs sur la flamme du soldat inconnu.