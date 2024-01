EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le chef de la diplomatie japonaise réaffirme à Kiev la "détermination" de Tokyo

Environ 300" habitants ont déjà été évacués de la ville russe de Belgorod, située près de la frontière avec l'Ukraine et cible ces derniers jours de plusieurs attaques des forces de Kiev. "Ils sont maintenant hébergés dans des centres d'accueil à Stary Oskol, Goubkine et dans le district de Korotchansky", plus éloignés de la frontière, a annoncé sur Telegram lundi le gouverneur de la région éponyme, Viatcheslav Gladkov.