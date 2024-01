EN DIRECT - Guerre en Ukraine : au moins quatre morts dans de nouvelles frappes russes

Dans son point quotidien posté mardi matin sur Facebook, l’état-major ukrainien écrit qu’"au cours de la journée du 8 janvier l’ennemi a lancé 55 missiles, 22 frappes aériennes et 35 attaques MLRS [lance-roquettes multiples] sur les positions des troupes ukrainiennes et diverses localités".





Des attaques qui ont blessé et tué des civils, souligne-t-il, et endommagé "des bâtiments résidentiels et d’autres infrastructures civiles".