EN DIRECT - L'Ukraine repousse une attaque de drones russe, l'électricité reste rationnée

Ces nouvelles frappes interviennent 24 heures après des bombardements massifs contre les infrastructures énergétiques en Ukraine, privant des millions d'Ukrainiens d'électricité. Depuis octobre et une série de revers militaires sur le front, la Russie a adopté pour tactique de frapper avec ses missiles et ses drones les centrales et transformateurs électriques ukrainiens, plongeant la population dans le froid et le noir en plein hiver. L'attaque de jeudi, employant des dizaines de missiles, était la dixième du genre et elle a été suivie d'une salve nocturne de drones explosifs Shahed, selon l'armée de l'air ukrainienne.