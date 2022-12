EN DIRECT - Guerre en Ukraine : salves de missiles russes et coupures de courant avant le Nouvel An

Regain de violence en Ukraine. Kiev a dénoncé, jeudi 29 décembre, les frappes massives menées par la Russie sur son territoire. Des bombardements qui ont fait, selon les autorités, trois morts et des dégâts importants sur les infrastructures énergétiques, entraînant de nouvelles coupures de courant massives à la veille des fêtes du Nouvel An. Ces frappes ont fait "3 morts et 6 blessés, dont un enfant", a indiqué jeudi soir le ministre de l'Intérieur ukrainien Denys Monastyrskyi à une télévision locale.

Les coupures de courant, elles, se sont multipliées dans le pays, alors que des millions de civils ukrainiens vivent déjà depuis des semaines, en plein hiver, avec une électricité fortement rationnée et des problèmes d'eau courante et de chauffage. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a dénoncé des frappes d'une "barbarie insensée" lancées contre "des villes ukrainiennes pacifiques juste avant le Nouvel An". À Kiev, 40% des habitants étaient sans électricité dans la journée.