EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les dernières informations de ce mercredi 8 juin

La Russie affirmait, mardi 7 juin, avoir "totalement libéré" les zones résidentielles de la ville clé de Severodonetsk, dans l'est de l'Ukraine, alors que Kiev accuse Moscou de détenir près de 600 Ukrainiens dans le sud du pays. Dimanche, le gouverneur de la région de Lougansk avait affirmé que les forces ukrainiennes avaient "nettoyé" la moitié de la ville. Lundi, il a admis une "aggravation" de la situation avec une intensification des bombardements russes sur Severodonetsk et la ville voisine de Lyssytchansk.

La marine ukrainienne affirme avoir repoussé la flotte russe à "plus de cent kilomètres" de ses côtes, même si "la menace de frappes" venant de la mer Noire demeure. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, les navires et sous-marins russes ont lancé "plus de 300 missiles" sur le territoire ukrainien, selon Kiev, qui constate une "diminution" récente de "l'intensité des frappes".