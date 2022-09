EN DIRECT - Ukraine : un groupe d'experts de l'AIEA restera plusieurs jours à la centrale de Zaporijia

En parallèle, alors que les combats se poursuivent dans le sud et l'est de l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine s'est rendu jeudi dans l'enclave russe de Kaliningrad, coincée entre des pays membres de l'Otan et au coeur des tensions entre Moscou et les pays occidentaux autour du conflit en Ukraine. Il a notamment déclaré que "notre mission et celle de nos soldats (...) c'est d'arrêter cette guerre que Kiev mène au Donbass (est de l'Ukraine), de protéger les gens et, bien sûr, de défendre la Russie elle-même". Le président russe a également affirmé que les habitants du Donbass, région où vivent de nombreux russophones, "considèrent qu'ils font partie de l'espace (...) culturel et linguistique" russe.