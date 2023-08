EN DIRECT - Guerre en Ukraine : sept blessés dans une frappe de missiles à Dnipro

Le patron du groupe paramilitaire Wagner Evguéni Prigojine, à l'origine d'une rébellion en juin, son adjoint et huit autres passagers sont présumés morts dans le crash d'un avion privé mercredi au nord-ouest de Moscou, selon l'agence russe du transport aérien et un ministère. Un conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak, a lui sous-entendu que le chef de la milice a pu être éliminé par le Kremlin. "L'élimination spectaculaire de Prigojine et du commandement de Wagner deux mois après (leur) tentative de coup d'État est un signal de Poutine aux élites russes avant les élections de 2024", a-t-il écrit sur X (ex Twitter), estimant que "Poutine ne pardonne à personne".





En Ukraine, Evguéni Prigojine s'était illustré lors de la longue et sanglante bataille pour Bakhmout, dans l'Est, où ses hommes, notamment recrutés dans les prisons russes, ont capturé la ville en mai au prix de lourdes pertes. Un "hachoir à viande", disait-il lui-même. C'était lors de cette bataille que son conflit avec les hauts responsables militaires russes s'était envenimé, le patron de Wagner les accusant d'incompétence et de ne pas lui livrer assez de munitions. Il a ensuite été à l'origine en juin d'une rébellion dirigée contre l'état-major russe et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, menée par ses hommes, qui ont brièvement capturé des sites militaires dans le sud de la Russie avant de se diriger vers Moscou. Vladimir Poutine l'avait qualifié de "traître", sans prononcer son nom, et Evguéni Prigojine avait rapidement renoncé à cette mutinerie, en plein conflit en Ukraine.