EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine accuse l'Otan de participer au conflit

Sur le terrain, selon la présidence ukrainienne, l'armée russe occupe actuellement 1877 villes et villages dans le pays. Des pays qui, selon la presse locale, se trouvent principalement dans l'est et le sud du pays. Volodymyr Zelensky a précisé également que la ville de Marioupol, désormais sous contrôle de Moscou, était détruite à plus de 90%.