EN DIRECT - Guerre en Ukraine : en quête de soutien, Vladimir Poutine en visite en Chine

Le président Vladimir Poutine est arrivé en Chine jeudi pour y rencontrer son homologue et "cher ami" Xi Jinping. Une visite avec un but : convaincre Pékin d'apporter un soutien plus appuyé à l'effort de guerre russe en Ukraine. Suivez les dernières informations.

"SOLUTION POLITIQUE" La Chine et la Russie s'accordent sur la nécessité d'une "solution politique" au conflit en Ukraine, affirme le président chinois Xi Jinping, après des discussions à Pékin avec son homologue russe Vladimir Poutine.

"Les deux parties sont d'accord sur le fait qu'une solution politique à la crise en Ukraine est la voie à suivre", declare Xi, face à la presse au côté de Poutine. ON FAIT LE POINT - PERCÉE RUSSE : Vladimir Poutine s'est félicité hier des avancées en Ukraine de l'armée russe qui a revendiqué la prise de plusieurs localités dans la région de Kharkiv (nord-est) où elle mène une offensive depuis une semaine.

- MÉDIAS RUSSES : Les États membres de l'UE se sont accordés hier pour sanctionner quatre médias russes accusés de diffuser de la propagande pro-Kremlin, malgré un avertissement de Moscou qui a menacé de riposter contre des médias occidentaux.

- CHINE-RUSSIE : Vladimir Poutine affirme aujourd'hui à Pékin que la relation entre son pays et la Chine sont un facteur de "stabilité", lors d'une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping. BONJOUR Bienvenue dans ce direct consacré à la guerre en Ukraine depuis l'invasion russe du 24 février 2022. Retrouvez ici les dernières informations et les images fortes liées à ce conflit.

Le but est clair pour Vladimir Poutine. Le président russe est arrivé en Chine, jeudi 16 mai, pour y rencontrer son homologue et "cher ami" Xi Jinping, qu'il va essayer de convaincre d'apporter un soutien plus appuyé à l'effort de guerre russe en Ukraine. Selon des images diffusées à la télévision russe, le chef du Kremlin a été accueilli jeudi vers 4h30 à Pékin (20h30 GMT mercredi), à la descente de son avion, par des officiels chinois et une garde d'honneur, avant de prendre place dans une limousine noire.

Cette visite de deux jours constitue le premier voyage à l'étranger de Vladimir Poutine depuis sa réélection en mars et son deuxième en Chine en un peu plus de six mois. Ce géant asiatique est une planche de salut économique cruciale pour la Russie, en proie à de lourdes sanctions occidentales prises pour la punir de son offensive militaire en Ukraine. Tout juste de retour d'une tournée en France, Serbie et Hongrie, Xi Jinping y a défendu le droit de maintenir avec son voisin russe des liens économiques normaux. La Chine bénéficie notamment d'importations d'énergie russe bon marché.

Les deux pays avaient célébré début 2022, juste avant le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine, un partenariat bilatéral décrit comme "sans limites". "C'est le premier voyage de Poutine après son investiture et il est donc destiné à montrer que les relations sino-russes montent encore d'un niveau", a déclaré à l'AFP l'analyste russe indépendant Konstantin Kalachev. "Sans oublier l'amitié personnelle visiblement sincère entre les deux dirigeants."

Mais ces liens étroits sont vus avec une suspicion croissante chez les Occidentaux. Les États-Unis menacent ainsi de sanctionner les entreprises étrangères, en particulier les banques, qui travaillent avec la Russie. Le Kremlin a dit cette semaine que les deux présidents évoqueraient notamment "les domaines-clés de développement de la coopération russo-chinoise, tout en échangeant aussi leurs points de vue sur les questions internationales et régionales".