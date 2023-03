EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine et Xi Jinping discutent du plan de paix chinois

Vladimir Poutine a salué lundi la position "équilibrée" de Xi Jinping sur l'Ukraine et dit considérer "avec respect" le plan de paix de Pékin, au début d'une visite du président chinois à Moscou scellant leur proximité face à l'Occident. Alors que la visite d'État de trois jours Xi Jinping en Russie a des allures d'appui à Vladimir Poutine, les États-Unis et l'Union européenne ont de leur côté manifesté leur soutien à Kiev en annonçant une nouvelle aide militaire. Et le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a appelé "le monde à ne pas être dupe" des propositions de la Chine pour régler le conflit en Ukraine qui, depuis l'offensive russe massive de février 2022, a entraîné un rapprochement entre Moscou et Pékin.

Le président chinois a, quant à lui, salué les "relations étroites" entre Pékin et Moscou, selon la traduction officielle en russe de ses propos. Dans un article paru dans un journal russe, Xi Jinping avait présenté son déplacement en Russie comme un "voyage d'amitié, de coopération et de paix". Pour Vladimir Poutine, cette visite est d'autant plus importante qu'il est de plus en plus isolé en Occident et visé depuis la semaine dernière par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale.