EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Wagner revendique la capture d'un village à la périphérie nord de Bakhmout

Cette annonce intervient alors que l'Union européenne a annoncé de nouvelles sanctions visant 121 individus et entités, dont des fabricants iraniens de drones. Approuvé vendredi soir avant son adoption formelle samedi, ce train de sanctions européennes, le dixième depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a un an, fait écho aux mesures prises vendredi par les États-Unis et la Grande-Bretagne, précédées d'une sévère mise en garde du G7 aux pays venant en aide à la Russie dans cette guerre.