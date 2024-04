EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Moscou affirme avoir neutralisé 17 drones de Kiev la nuit dernière

La Russie a affirmé dimanche avoir neutralisé 17 drones ukrainiens dans plusieurs régions de l'ouest du pays. La défense anti-aérienne russe "a intercepté et détruit dix-sept drones ukrainiens", a déclaré le ministère russe de la Défense, précisant que neuf d'entre eux ont été neutralisés au-dessus de la région frontalière de Briansk. Suivez les dernières informations sur le conflit.

LA RUSSIE AFFIRME AVOIR INTERCEPTE 17 DRONES La Russie a affirmé dimanche avoir neutralisé 17 drones ukrainiens dans plusieurs régions de l'ouest du pays. "Pendant la nuit, une nouvelle tentative du régime de Kiev de perpétrer des attaques terroristes à l'aide de drones contre des cibles sur le territoire de la Fédération de Russie a été empêchée", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué publié sur Telegram.

La défense anti-aérienne russe "a intercepté et détruit dix-sept drones ukrainiens", a-t-il déclaré, précisant que neuf d'entre eux ont été neutralisés au-dessus de la région frontalière de Briansk. LE POINT SUR LA SITUATION Voici les informations relatives au conflit les plus marquantes des dernières 24h :

- Des frappes de missiles russes durant la nuit de vendredi à samedi ont visé des sites énergétiques dans trois régions en Ukraine et quatre centrales thermiques ont été "gravement endommagées". Selon l'armée ukrainienne, qui a évoqué une attaque "massive", 34 missiles ont visé le pays dont 21 ont été abattus.

- Des drones ukrainiens ont frappé deux raffineries de pétrole russes et un aérodrome militaire lors d'une attaque nocturne de grande envergure, a déclaré samedi à l'AFP une source de la défense ukrainienne.

- Dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine et régulièrement visée, cinq personnes ont été blessées par la chute d'un drone ukrainien sur une route dans un village à quelque kilomètres de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur Viatcheslav Gladkov.

- La Russie a indiqué ce samedi qu'elle demanderait aux principales entreprises exportatrices de continuer à convertir la majeure partie de leurs revenus en devises étrangères en roubles pour une année supplémentaire, afin de soutenir la monnaie nationale.

"Le monde a toutes les possibilités pour aider à abattre la totalité des missiles et la totalité des drones" russes. Le message lancé, samedi 27 avril, par Volodymyr Zelensky est clair. Le président ukrainien a une nouvelle fois appelé ses partenaires occidentaux à livrer des systèmes antiaériens supplémentaires à Kiev pour repousser les attaques lancées par Moscou. Un appel lancé après une nouvelle attaque massive de missiles qui a ciblé des "infrastructures du secteur de l'énergie, l'électricité et des installations de transit de gaz", a déclaré le chef de l'État.

"L'Ukraine a besoin de sept systèmes (Patriot) - et c'est le minimum. Les partenaires disposent de ces Patriot", a-t-il lancé. Des livraisons qui doivent intervenir "le plus rapidement possible", a martelé Volodymyr Zelensky. Selon le ministre ukrainien de l'Énergie Guerman Galouchtchenko, l'attaque lancée samedi a occasionné des "dégâts" sur des installations dans les régions de Dnipropetrovsk (centre-est), Ivano-Frankivsk et Lviv (Ouest). Ces deux dernières régions sont proches des frontières de l'Union européenne et situées à des centaines de kilomètres des lignes de front.

Selon l'armée ukrainienne, 21 missiles ont été abattus sur les 34 qui visaient le pays. "Nous avons réussi à en abattre. Mais le monde a toutes les possibilités pour aider à abattre la totalité des missiles et la totalité des drones" russes, a encore affirmé le président ukrainien.