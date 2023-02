EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Georgia Meloni en route pour Kiev

Le président des États-Unis a effectué, lundi 20 février, une visite surprise à Kiev. Joe Biden a profité de sa rencontre avec les responsables ukrainiens pour promettre de nouveaux armements et un soutien "indéfectible" dans le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie, à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion menée par Moscou. Selon un communiqué de la Maison Blanche, pour sa première visite dans le pays, le chef de l'État amércain a promis 500 millions de dollars d'armes supplémentaires et notamment "des munitions d'artillerie, des systèmes antiblocage et des radars de surveillance aérienne".