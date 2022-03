EN DIRECT - Guerre en Ukraine : "Des conséquences sur notre pouvoir", prévient Emmanuel Macron

LES PROFESSIONNELS DU TOURISME INQUIETS A CHYPRE





Comme ses voisins européens, Chypre, membre le plus oriental de l'Union européenne, a rapidement soutenu les mesures prises par l'UE à l'encontre de la Russie, notamment la fermeture de l'espace aérien aux avions russes et les sanctions empêchant certaines banques russes d'accéder au système financier international Swift. Mais aujourd'hui, cette décision inquiète les professionnels du tourisme et des experts financiers de l'île. Et pour cause, les touristes russes représentant le deuxième plus grand nombre de visiteurs après les Britanniques. Environ 18.000 Russes sont enregistrés comme résidents sur l'île et les investissements chypriotes-russes sont importants.