EN DIRECT - Ukraine : Lula demande aux États-Unis de cesser "d'encourager la guerre"

Une nouvelle frappe russe sur un immeuble à Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine, a fait au moins huit morts vendredi. Un enfant de deux ans, qui avait été sorti vivant des décombres de ce bâtiment civil, a succombé peu après dans l'ambulance, a indiqué Daria Zarivna, conseillère du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Sloviansk se trouve dans une partie de la région de Donetsk sous contrôle ukrainien, à 45 kilomètres au nord-ouest de Bakhmout, près du territoire contrôlé par la Russie.

Selon Kiev, elle a été visée par sept missiles, qui ont endommagé cinq immeubles, cinq maisons, une école et un bâtiment administratif. Le président Zelensky a accusé la Russie de "bombarder brutalement" des bâtiments résidentiels et de "tuer des gens en plein jour". Dans un communiqué, le bureau du procureur régional de Donetsk a indiqué qu'une enquête préliminaire avait été ouverte dans le cadre d'une procédure pénale pour violation des lois et coutumes de la guerre. "Selon les informations préliminaires, les occupants ont utilisé un système de missiles antiaériens S-300 contre la population civile", ajoute le texte.