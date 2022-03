EN DIRECT - Marioupol : un millier de personnes abritées dans un théâtre bombardé, selon l'Ukraine

INTERDICTION DE RT ET DE RT FRANCE AU CANADA





Le Canada a interdit officiellement, mercredi, aux fournisseurs de services, de distribuer les chaînes d'information russe RT (ex-Russia Today) et RT France, estimant que leur programmation n'est pas dans "l'intérêt du public".





"La liberté d'expression et la diversité des points de vue sont des éléments essentiels de notre démocratie. Cependant, le fait d'être diffusé au Canada est un privilège et non un droit", a estimé Ian Scott, président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).





Accusés d'être des instruments de "désinformation" de Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine, les médias d'État russes RT et Sputnik ont été aussi bannis de l'Union européenne. L'interdiction de diffusion à la télévision et sur internet est entrée en vigueur le 2 mars.