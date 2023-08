EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky à nouveau sur le front, trois morts dans l'ouest du pays

Sur le front, l'Ukraine a revendiqué lundi quelques gains dans les parties orientale et méridionale de son territoire, en particulier aux alentours de Bakhmout (est). De petites avancées dans le cadre de son éreintante contre-offensive déclenchée il y a deux mois pour libérer ces territoires occupés par la Russie. En revanche, son armée est en difficulté plus au nord, autour de Koupiansk, et continue de freiner l'offensive russe, selon Kiev.