EN DIRECT - Guerre en Ukraine : après les États-Unis, Volodymyr Zelensky au Canada

Convaincre et obtenir de nouvelles aides. Telle était la mission du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, en visite à Washington ce jeudi 21 septembre. Le chef de l'État s'est efforcé, au cours notamment d'une rencontre avec son homologue américain Joe Biden, de convaincre les Américains de poursuivre leur aide massive à l'Ukraine, que certains parlementaires de droite voudraient interrompre. Le président ukrainien, dans son habituelle tenue kaki, et son épouse Olena Zelenska ont été accueillis par Joe et Jill Biden, avec tapis rouge, drapeaux et militaires en grande tenue.