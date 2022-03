EN DIRECT - Tir contre la centrale de Zaporijjia : Volodymyr Zelensky accuse Moscou d'avoir recours à la "terreur nucléaire"

LE ROYAUME-UNI SANCTIONNE DEUX AUTRES OLIGARQUES RUSSES





Le gouvernement britannique a annoncé jeudi sanctionner le milliardaire russe né en Ouzbékistan Alisher Usmanov, déjà mis à l'écart par le club de football d'Everton, et l'ancien vice-Premier ministre russe Igor Chouvalov, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.





"Sanctionner Usmanov et Chouvalov envoie le message clair que nous frapperons les oligarques et les individus étroitement associés au régime de Poutine et à sa guerre barbare. Nous ne nous arrêterons pas là. Notre objectif est de paralyser l'économie russe et d'affamer la machine de guerre de Poutine", a déclaré la ministre des Affaires étrangères Liz Truss dans un communiqué.