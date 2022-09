EN DIRECT - Guerre en Ukraine : "Nous continuons d'avancer", assure Zelensky

La contre-offensive ukrainienne continue à marche forcée. Kiev a annoncé lundi de nouveaux succès militaires, disant avoir atteint la frontière avec la Russie et repris l'équivalent de sept fois la superficie de la capitale ukrainienne en un mois à l'armée russe, qui a répliqué en bombardant certaines zones reconquises.

Dans l'est, "la libération des localités d'envahisseurs russes se poursuit dans les régions de Kharkiv et de Donetsk", a proclamé l'armée ukrainienne. Et dans la région de Kherson, dans le sud, elle a revendiqué la reconquête de 500 km² en deux semaines, sa première estimation chiffrée de ses avancées dans le sud.

Au total, "depuis le début du mois de septembre, nos soldats ont déjà libéré 6000 km² de territoire ukrainien dans l'est et le sud, et nous continuons d'avancer", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une vidéo mise en ligne lundi soir, alors qu'il ne revendiquait dimanche que 3000 km² "libérés".

