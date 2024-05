EN DIRECT - Gaza : le Hamas étudie la dernière offre de trêve dans un "esprit positif"

Le Hamas étudie dans un "esprit positif" la nouvelle offre sur la table, pour une pause de 40 jours dans les combats, a déclaré jeudi son chef, Ismaïl Haniyeh. M. Haniyeh a "confirmé" qu'une délégation du mouvement se rendrait en Égypte "sous peu" pour compléter les discussions récentes en vue d'un éventuel accord qui "réponde aux exigences de notre peuple" et "mette fin à l'agression". Suivez les dernières informations.

CAMPUS AMERICAINS Après deux semaines de silence, le président Joe Biden s'est engagé dans la question du mouvement qui agite les universités américaines contre l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, appelant à un retour à l'ordre.

A six mois des élections, dans des Etats-Unis polarisés, le président démocrate a pris la parole sur ce thème susceptible de plomber sa campagne pour affirmer jeudi que "l'ordre devait prévaloir". Cette déclaration après une série de démantèlements manu militari par la police de campements pro-palestiniens, le dernier en date à l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA), où elle a interpellé des dizaines d'étudiants.

"Nous ne sommes pas un pays autoritaire qui réduit les gens au silence", a néanmoins assuré Joe Biden lors d'une courte allocution. LE HAMAS DANS UN "ESPRIT POSITIF" Le Hamas étudie dans un "esprit positif" la nouvelle offre sur la table, pour une pause de 40 jours dans les combats, a déclaré jeudi son chef, Ismaïl Haniyeh, dans une conversation téléphonique avec le chef du renseignement égyptien, Abbas Kamel.

Lors de cet entretien, M. Haniyeh a "confirmé" qu'une délégation du mouvement se rendrait en Égypte "sous peu" pour compléter les discussions récentes en vue d'un éventuel accord qui "réponde aux exigences de notre peuple" et "mette fin à l'agression". BONJOUR À TOUS Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau direct du 3 mai 2024 consacré à la guerre à Gaza.

L'aide humanitaire manque et cela ne va pas assez vite pour la Turquie. Le pays a suspendu jeudi ses relations commerciales avec Israël en réponse à la guerre à Gaza, nouvelle étape dans la dégradation des relations entre les deux pays.

"Les exportations et importations en relation avec Israël ont été suspendues", a annoncé dans un communiqué le ministère turc du Commerce, qui avait déjà restreint en avril les exportations des entreprises turques à destination d'Israël. "La Turquie appliquera ces nouvelles mesures de manière stricte jusqu'à ce que le gouvernement israélien autorise un flux ininterrompu d'aide humanitaire vers Gaza", ajoute le ministère.

Le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz avait affirmé plus tôt jeudi que le président turc Recep Tayyip Erdogan avait "rompu les accords [entre Israël et la Turquie] en bloquant les importations et exportations israéliennes dans les ports".

Le chef de la diplomatie israélienne a dit vouloir "créer des alternatives au commerce avec la Turquie, en se concentrant sur la production locale et les importations en provenance d'autres pays".

Le ministre turc du Commerce n'a pas précisé si les exportations de pétrole azerbaïdjanais vers Israël via le port turc de Ceyhan (Sud) étaient concernées par la décision d'Ankara. Selon des analystes, plus du tiers des besoins en pétrole d'Israël transitait encore récemment par ce port turc de la Méditerranée.

Confronté à une colère croissante dans la population turque contre le maintien des relations commerciales avec Israël, le gouvernement turc a restreint début avril les exportations vers Israël de 54 catégories de marchandises, dont des produits composés d'acier, de fer et d'aluminium.

Les exportations de la Turquie vers Israël ont représenté 5,43 milliards de dollars en 2023, contre 7,03 milliards de dollars en 2022 et 6,36 milliards de dollars en 2021, selon l'Union des exportateurs turcs et l'agence de statistiques Turkstat. La Turquie assure vouloir "garantir que nos frères palestiniens contraints de vivre sous occupation ne soient pas affectés par ces restrictions".

"La République de Turquie continuera à soutenir la juste cause de nos frères palestiniens, comme elle l'a fait jusqu'à présent", écrit le ministère turc du Commerce. La guerre entre Israël et le Hamas palestinien a fait voler en éclats la normalisation des relations turco-israéliennes entamée en 2022 après une décennie de brouille.