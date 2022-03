EN DIRECT - L'UE lance l'examen des candidatures de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie

RÉFUGIÉS EN EUROPE





Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a estimé ce lundi que l'Europe pouvait s'attendre à recevoir "cinq millions d'exilés", fuyant la guerre.





"Si les bombardements continuent, si on continue à bombarder les villes, de manière indiscriminée, on peut s'attendre à cinq millions d'exilés", a précisé le Haut-représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, lors d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères et du développement.