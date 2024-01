EN DIRECT - Guerre Israël - Hamas : accord pour l'entrée d'aides aux civils et de médicaments aux otages, selon le Qatar

Israël et le Hamas sont parvenus mardi à un accord pour faire entrer de l'aide humanitaire à Gaza. Une aide à destination de la population à laquelle sera ajoutée des médicaments pour les otages israéliens toujours détenus dans l'enclave. Suivez les dernières évolutions du conflit.

LE POINT SUR LA SITUATION Israël multiplie les frappes sur le sud de Gaza : des témoins ont fait état cette nuit de frappes israéliennes près de l'hôpital Nasser de Khan Younès, principale ville du sud de Gaza où se cachent selon Israël des dirigeants locaux du mouvement islamiste palestinien Hamas. D'après ces témoins, ces bombardements ont provoqué un mouvement de panique chez les centaines de personnes déplacées par les combats qui ont trouvé refuge ces dernières semaines dans la vaste enceinte de cet hôpital.

Des médicaments attendus par les otages : un accord a été trouvé mardi entre Israël et le Hamas, qui détient toujours environ 130 otages depuis l'attaque meurtrière du 7 octobre sur le sol hébreu, pour leur acheminer des médicaments "en échange d'une cargaison d'aide humanitaire pour les civils de la bande de Gaza". Ces négociations ont été menées sous l'égide du Qatar et de la France. Les médicaments seront envoyés ce mercredi dans la bande de Gaza, a annoncé le chef de la diplomatie qatarie.

Macron met en garde Israël sur "un risque dans la durée" de la sécurité du pays : la poursuite par Israël d'opérations pas suffisamment ciblées à Gaza constitue "un risque dans la durée pour la sécurité" du pays, a affirmé mardi Emmanuel Macron, lors de sa conférence de presse. "Nous allons poursuivre les initiatives diplomatiques, les résolutions, les discussions pour appeler un cessez-le-feu et je vais poursuivre le contact bilatéral pour essayer de l'obtenir de manière très concrète", a poursuivi le président de la République.

C'est une première. Israël et le Hamas, en guerre dans la bande de Gaza, sont parvenus, mardi 16 janvier, à un accord pour faire entrer de l'aide humanitaire destinée à la population du territoire palestinien assiégé et des médicaments pour les otages israéliens, a annoncé le ministère qatari des Affaires étrangères. L'accord, négocié par le Qatar et la France, porte sur "l'entrée d'une cargaison d'aide humanitaire pour les civils dans la bande de Gaza, particulièrement dans les zones les plus touchées, en échange de la livraison de médicaments aux otages", selon le porte-parole du ministère, Majed al-Ansari.

"Les médicaments et l'aide seront envoyés demain (mercredi) à la ville d'Al-Arich" en Egypte, "à bord de deux avions des forces armées qataries, en vue de leur transfert vers la bande de Gaza", a ajouté Majed al-Ansari, cité par l'agence de presse officielle du Qatar (QNA). Les médicaments sont destinés à 45 otages, a précisé la présidence française. En novembre, des besoins avaient été identifiés pour 83 d'entre eux avec l'aide des familles mais 38 ont été depuis libérés ou tués, a-t-on précisé de même source.

À leur arrivée à l'hôpital de Rafah mercredi, les médicaments seront réceptionnés par le CICR, "divisés en lots", puis transférés dans la foulée vers les otages. Cette livraison de traitements, prévus pour une durée de trois mois, constitue une première que Paris espère pouvoir renouveler tant que tous les otages n'auront pas été libérés. Elle a été coordonnée par le Centre de crise du ministère français des Affaires étrangères, qui a acheté les médicaments et les a envoyés samedi à Doha par la "valise diplomatique", a précisé son directeur, Philippe Lalliot. Sur les 250 personnes enlevées dans le sud d'Israël lors de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre, plus de 130 manquent à l'appel, dont au moins 25 sont mortes sans que leurs corps n'aient été restitués, selon les autorités israéliennes.