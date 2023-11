EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : Paris "espère" que des Français détenus à Gaza seront libérés

L'association The Almagor Terror Victims a déclaré qu'elle déposerait une requête contre la Cour suprême d'Israël ce matin contre l'accord sur la libération des otages et d'un cessez-le-feu. Cité par le Times of Israël, l'association demande notamment à voir la liste des prisonniers qu'Israël envisage de libérer dans le cadre de l'accord. L'organisation demande également à voir tous les détails des engagements pris par Israël envers le Hamas, "ainsi que la livraison de carburant et d'autres fournitures qui pourraient aider le Hamas à mener des opérations de terreur contre les résidents d'Israël".





Pour rappel, l'accord sera mis en œuvre dans 24 heures afin de donner aux citoyens israéliens la possibilité de demander à la Cour suprême de bloquer la libération des prisonniers palestiniens.