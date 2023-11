EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : pas de libération des otages de Gaza ni de trêve avant vendredi

L'accord de trêve entre Israël et le Hamas n'entrera pas en vigueur avant vendredi, ont annoncé hier soir des responsables israéliens. Après le feu vert du gouvernement israélien et l'accord du Hamas, le Qatar avait annoncé mercredi le "succès" de sa médiation pour une trêve renouvelable de quatre jours dans les combats, doublée d'un échange d'otages et de prisonniers. Des médias et des responsables avaient affirmé que la trêve entrerait en vigueur, un responsable du Hamas disant s'attendre ce jour-là à "un premier échange de 10 otages contre 30 prisonniers".





Mais le chef du Conseil national de la sécurité israélien, Tzachi Hanegbi, a déclaré dans la nuit que la libération des otages n'interviendra "pas avant vendredi" et que les négociations "se poursuivent sans cesse", sans épiloguer sur les dernières tractations en cours.





Par conséquent, il n'y aura "pas de pause" dans les combats jeudi, a indiqué dans la foulée à l'AFP un responsable israélien. Dans la nuit, l'agence de presse palestinienne Wafa a fait état de frappes israéliennes ayant fait des "dizaines" de morts dans différents secteurs de la bande de Gaza.