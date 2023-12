EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : plus de 100 soldats israéliens tués depuis le début de l'opération à Gaza

101 israéliens ont été tués depuis le début de l'offensive terrestre en cours dans la bande de Gaza, a indiqué l'armée israélienne; Benyamin Nétanyahou assure qu’Israël va poursuivre sa "juste guerre pour éliminer le Hamas". Suivez les dernières informations.

BEYAMIN NÉTANYAHOU APPELLE LE HAMAS À SE RENDRE SANS DÉLAI Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a appelé dimanche les combattants du Hamas à se rendre sans délai, affirmant que beaucoup d'entre eux "déposent les armes", sans que l'armée donne toutefois de preuves. Le mouvement islamiste palestinien rejette par ailleurs ces allégations et continue à affronter les soldats israéliens et à tirer des roquettes sur Israël - pour la plupart interceptées. LE HAMAS NE LIBÉRERA PAS D'OTAGES "SANS NÉGOCIATION" Le Hamas a fait savoir dimanche qu'aucun d'otage ne sortira "vivant" de Gaza "sans un échange et une négociation, et sans répondre (à ses) exigences". Quelque 240 personnes ont été enlevées et emmenées dans la bande de Gaza le 7 octobre, et 137 y sont encore captives, selon les autorités israéliennes. RÉUNION SPÉCIALE DE L'ONU SUR LA SITUATION À GAZA Après le véto américain au Conseil de sécurité pour un "cessez-le-feu humanitaire" à Gaza, l'Assemblée générale de l'ONU prendra le relais mardi avec une réunion spéciale, a annoncé dimanche la porte-parole du président de l'Assemblée. Ce meeting qui aura lieu mardi après-midi a été réclamé par les représentants de l'Organisation de la coopération islamique et du groupe arabe. Selon des sources diplomatiques, l'Assemblée générale, dont les résolutions ne sont pas contraignantes, pourrait se prononcer sur un texte.

Le projet de texte, vu par l'AFP dimanche, reprend en grande partie la résolution rejetée vendredi par le Conseil de sécurité. Le texte, s'inquiétant de la "situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza", "exige un cessez-le-feu humanitaire immédiat". Il réclame également la protection des civils, l'accès humanitaire, et la libération "immédiate et inconditionnelle" de tous les otages. DE NOUVEAUX TIRS DE ROQUETTES DEPUIS GAZA L'armée israélienne a fait état lundi de tirs de roquettes depuis Gaza et dimanche de "combats acharnés" dans des quartiers dans le secteur de Gaza-ville et à Khan Younès, où des combattants palestiniens "émergent des tunnels", "disposent des explosifs" et tirent au "lance-roquettes". "Je ne veux pas dire que nous utilisons notre pleine puissance, mais nous utilisons une force significative et nous obtenons des résultats significatifs", avait déclaré dimanche le chef d'état-major, Herzi Halevi. RAIDS AÉRIENS ET INTENSES COMBATS DANS GAZA La bande de Gaza est le théâtre sanglant lundi de raids aériens israéliens et d'intenses combats après des menaces du Hamas de ne pas libérer "vivants" sans négociation les otages qu'il détient. Dans la nuit de dimanche à lundi, un reporter de l'AFP a fait état de puissantes frappes aériennes sur la ville de Khan Younès, nouvel épicentre de la guerre situé dans la pointe sud de l'enclave.

Le ministère de la santé de l'administration du Hamas à Gaza a fait état de "dizaines" de morts dans des raids nocturnes. Le Jihad islamique, second mouvement islamiste armé palestinien, a affirmé qu'un de ses combattants avait fait exploser dans un secteur de Gaza-ville une maison dans laquelle se trouvaient des soldats israéliens qui tentaient d'identifier la bouche d'un tunnel souterrain. PLUS DE 100 SOLDATS ISRAÉLIENS TUÉS DEPUIS LE DÉBUT DE LA GUERRE Plus de 100 soldats israéliens ont été tués depuis le début de la guerre en cours dans la bande de Gaza. L'armée a dévoilé lundi l'identité de trois autres soldats tués dans les combats. Interrogée par l'AFP, Tsahal a précisé que 101 soldats avaient été tués jusqu'à présent dans cette offensive terrestre. BIENVENUE Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur TF1info pour suivre les dernières actualités autour de la guerre entre Israël et le Hamas, débutée après l'attaque sanglante du 7 octobre dernier.

L'armée israélienne livre dimanche d'intenses batailles avec le Hamas palestinien dans la bande de Gaza et bombarde le petit territoire assiégé, le mouvement islamiste affirmant pour sa part que les otages qu'il retient ne sortiront pas "vivants" sans "négociation". Dans la bande de Gaza, la population civile est acculée dans un périmètre de plus en plus exigu et le système de santé menace de "s'écrouler" selon l'OMS, tandis que le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir.

D'après le ministère de la Santé du Hamas, mouvement au pouvoir à Gaza depuis 2007, près de 18.000 personnes sont mortes dans le territoire palestinien depuis le début de l'offensive israélienne, en grande majorité des femmes, des enfants et adolescents. Le conflit a été déclenché après une attaque d'une ampleur sans précédent menée le 7 octobre par des commandos du Hamas infiltrés en Israël depuis la bande de Gaza, durant laquelle 1200 personnes, en majorité des civils, ont été tuées, selon les autorités.

Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, tout en reconnaissant qu'Israël doit "se protéger" face à "une organisation terroriste", a réclamé dimanche plus de pauses et couloirs humanitaires. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé dimanche les combattants du Hamas à se rendre sans délai, affirmant que beaucoup d'entre eux "déposent les armes", sans que l'armée donne toutefois de preuves. Le Hamas rejette par ailleurs ces allégations et continue à affronter les soldats israéliens et à tirer des roquettes sur Israël - pour la plupart interceptées.

Le mouvement islamiste palestinien, classé terroriste par les Etats-Unis, l'Union européenne et le Canada entre autres, a répliqué qu'aucun d'otage ne sortira "vivant" de Gaza "sans un échange et une négociation, et sans répondre (à ses) exigences". Quelque 240 personnes ont été enlevées et emmenées dans la bande de Gaza le 7 octobre par le Hamas et d'autres groupes, et 137 y sont encore captives, selon Israël.