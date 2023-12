EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : frappes israéliennes meurtrières et intenses combats à Gaza

Des raids aériens israéliens meurtriers ont frappé lundi la bande de Gaza assiégée, où les combats au sol font rage entre l'armée et le Hamas. Ils poussent la population civile à l'exode dans des conditions humanitaires et sanitaires désespérées. Suivez les dernières informations.

Des raids aériens israéliens meurtriers ont frappé lundi la bande de Gaza assiégée, où les combats au sol font rage entre l'armée et le Hamas, poussant la population civile à l'exode dans des conditions humanitaires et sanitaires désespérées. De nouvelles frappes, selon des témoins, ont visé les villes de Khan Younès et de Rafah, dans le sud de Gaza, où sont massés des centaines de milliers de civils après avoir fui les combats dans le nord.

Selon le ministère de la Santé du Hamas, plus de 18.200 personnes sont mortes dans le territoire palestinien, en grande majorité des femmes et des moins de 18 ans, tués par les bombardements israéliens déclenchés le 7 octobre par l'attaque sanglante du mouvement islamiste contre Israël. Cette attaque a fait 1200 morts, en majorité des civils, et quelque 240 autres personnes ont été prises en otages, selon les autorités.

Les combats se sont par ailleurs poursuivis lundi à Khan Younès, où l'armée "démantèle les infrastructures du Hamas", a affirmé lundi soir le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari. Selon lui, "plus de 500 terroristes" ont par ailleurs été arrêtés depuis un mois dans la bande de Gaza, où 104 soldats israéliens sont morts depuis le début des combats terrestres.

Le ministère de la Santé du Hamas a fait état lundi de "dizaines" de morts sous les bombardements, notamment à Khan Younès et à Rafah, dans la ville de Gaza et le camp de réfugiés voisin de Jabalia, dans le nord, ainsi que dans les camps de Nuseirat et de Maghazi (centre). Des roquettes tirées depuis Gaza vers Israël ont provoqué des dégâts et fait un blessé léger à Holon, dans la banlieue de Tel-Aviv, a indiqué la police.