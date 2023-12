EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : majorité écrasante à l'ONU pour un "cessez-le-feu humanitaire" à Gaza

Mardi, l'Assemblée générale de l'ONU a voté en faveur d'"un cessez-le-feu humanitaire immédiat" dans la bande de Gaza. Cette large majorité a même dépassé le soutien à la condamnation de l'invasion russe de l'Ukraine. Suivez les dernières informations en direct.

115 SOLDATS ISRAÉLIENS TUÉS DANS LA BANDE DE GAZA DEPUIS LE DÉBUT DE LA GUERRE L'armée israélienne a annoncé mercredi la mort de 115 soldats dans la bande de Gaza depuis le début de l'offensive contre le Hamas palestinien.

Dix soldats sont notamment morts durant les combats dans le nord de la bande de Gaza mardi. Cette journée constitue la plus meurtrière pour l'armée israélienne depuis le déclenchement de ses opérations terrestres le 27 octobre dans le territoire palestinien. PENDANT LA NUIT L'Assemblée générale de l'ONU réclame un cessez-le-feu. Sur 193 États membres, l'Assemblée générale de l'ONU a demandé mardi soir à une écrasante majorité un "un cessez-le-feu humanitaire immédiat" dans la bande de Gaza. 153 voix pays ont voté pour ce texte, contre 10 votes contre, dont Israël et les États-Unis, et 23 abstentions. Comme la précédente résolution non contraignante adoptée fin octobre, il ne condamne pas le Hamas.

Joe Biden critique les "bombardements aveugles d'Israël". Pour la première fois, le président américain a critiqué frontalement la stratégie d'Israël de riposte à l'attaque sanglante du Hamas sur le sol hébreu le 7 octobre dernier. Pour le démocrate, Israël est "en train de perdre [le] soutien [de l'Europe et de la majeure partie du monde] avec les bombardements aveugles qui ont lieu". "Il n'y a aucun doute sur la nécessité de supprimer le Hamas", a néanmoins réitéré Joe Biden.

Australie, Nouvelle-Zélande et Canada s'alarment de la "souffrance continue" des Palestiniens. Dans une rare déclaration conjointe, les Premiers ministres australien Antony Albanese, canadien Justin Trudeau et néo-zélandais Christopher Luxon ont défendu le droit pour leur allié israélien de combattre le Hamas. Toutefois, les dirigeants se sont dits "alarmés" par "la diminution de l'espace de sécurité pour les civils à Gaza". "Le prix à payer pour vaincre le Hamas ne peut être la souffrance continue de tous les civils palestiniens", ont ajouté les trois chefs de gouvernement. BIENVENUE Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live consacré à l'actualité de la guerre entre Israël et le Hamas.

Prenant le relais du Conseil de sécurité paralysé, l'Assemblée générale de l'ONU a réclamé ce mardi "un cessez-le-feu humanitaire immédiat" à Gaza, un texte non contraignant qui vise toutefois par sa majorité écrasante à mettre la pression sur Israël et son allié américain. "Le message puissant de l'Assemblée générale représente un jour historique", a salué l'ambassadeur palestinien à l'ONU Riyad Mansour. "C'est notre devoir collectif de poursuivre sur ce chemin jusqu'à ce que nous puissions voir la fin de cette agression contre notre peuple."

La résolution adoptée par 153 voix pour, 10 contre (dont Israël et les États-Unis), et 23 abstentions sur 193 États membres, a engrangé plus de soutien que celle d'octobre (120 pour, 14 contre, 45 abstentions) qui appelait à une "trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue, menant à la cessation des hostilités".

Cette large majorité a même dépassé le soutien à la condamnation de l'invasion russe de l'Ukraine. Ces votes de l'Assemblée avaient rassemblé au mieux 143 voix, un résultat que les États-Unis avait alors vu comme une preuve de l'isolement de la Russie.

La résolution, répondant à une demande sans précédent du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres qui craint un "effondrement total de l'ordre public" dans le territoire palestinien en guerre, "exige un cessez-le-feu humanitaire immédiat", réclame la protection des civils, l'accès humanitaire et la libération "immédiate et inconditionnelle" de tous les otages.

Comme le précédent texte adopté fin octobre, il ne condamne pas le Hamas, au grand dam des Etats-Unis et d'Israël notamment.