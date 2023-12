EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : l'État hébreu autorise un supplément minimal de carburant "en fonction de la situation humanitaire"

Les combats se sont intensifiés depuis deux jours dans le sud de la bande de Gaza entre le Hamas et l'armée israélienne. Le bureau du Premier ministre, Benyamine Nétanyahou, a annoncé la livraison d'une quantité minimale de carburant "en fonction de la situation humanitaire". Suivez les dernières informations.

La guerre entre Israël et le Hamas est entrée, mercredi 6 décembre, dans son 61e jour. L'armée israélienne a encerclé la grande ville de Khan Younès (sud), et y mène des opérations ciblées, outre les bombardements aériens. Elle a affirmé diriger ses frappes et opérations au sol contre des combattants et hauts responsables du Hamas, des stocks d'armes et d'explosifs et des tunnels.

Les défenses aériennes israéliennes ont intercepté en mer Rouge un missile tiré par les rebelles Houthis du Yémen, a indiqué l'armée. Les Houthis ont revendiqué le tir d'une "salve de missiles balistiques".

Israël va autoriser un "supplément minimal de carburant" qu'il juge "nécessaire pour éviter un effondrement humanitaire" à Gaza, a annoncé mercredi le bureau du Premier ministre Benjamin Nétanyahou. "La quantité minimale sera déterminée périodiquement par le cabinet de guerre" en fonction de la situation humanitaire, a-t-il ajouté sur la plateforme X (anciennement Twitter).

CISJORDANIE Au nord de la Cisjordanie, des villages palestiniens ont été ciblés par des colons israéliens. Une flambée de violence inédite depuis les attaques du 7 octobre. DOCUMENT LCI : Cisjordanie, le face-à-face entre les Palestiniens et les colons israéliens Source : TF1 Info

Selon lui, cette hausse est "nécessaire pour éviter un effondrement humanitaire et l'apparition d'épidémies, dans le sud de la bande de Gaza". "La quantité minimale sera déterminée périodiquement par le cabinet de guerre en fonction de la situation sanitaire et humanitaire dans la bande de Gaza."

L'armée israélienne a dit avoir riposté par des frappes aériennes et l'artillerie à des tirs de projectiles depuis le Liban visant des soldats israéliens de l'autre côté de la frontière. Elle a affirmé avoir bombardé un centre de commandement et un site militaire appartenant au Hezbollah libanais.

Les forces israéliennes ont tué trois Palestiniens, dont un adolescent, dans des opérations en Cisjordanie occupée, en proie à une intensification des violences depuis le début de la guerre à Gaza, selon le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne.

La municipalité israélienne de Jérusalem a donné son accord final à la construction de nouveaux logements pour colons à Jérusalem-Est occupée par Israël, selon l'ONG israélienne La Paix Maintenant.

Selon Israël, 1200 personnes, en majorité des civils, ont été tuées lors de cette attaque au cours de laquelle environ 240 personnes avaient été enlevées et emmenées dans la bande de Gaza. Selon le gouvernement israélien, 138 otages restent retenus à Gaza.

Le ministère de la Santé du Hamas a fait état mardi de 16.248 morts, à plus de 70% des femmes et enfants et adolescents, dans les bombardements israéliens à Gaza.