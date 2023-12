EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : les combats s'intensifient autour de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza

L'armée israélienne a étendu son offensive contre le Hamas dans le sud de la bande de Gaza, où elle continue de mener des frappes meurtrières. L'infanterie est entrée dans la ville de Khan Younès, où elle mène d'intenses combats au sol. Suivez les dernières informations.

LE POINT SUR LA SITUATION Les combats continuent entre l'armée israélienne et le Hamas, notamment au sud de la bande de Gaza où de nombreux morts ont été recensés. Au Liban, deux personnes, dont un soldat libanais, ont été tuées mardi après des bombardements israéliens sur un poste militaire. Retour sur les faits marquants des 24 dernières heures. International Violents combats autour de Khan Younès, un soldat libanais tué... Le point sur la situation au Proche-Orient MIA SCHEM A QUITTÉ L'HÔPITAL L'une des dernières otages libérée, la Franco-Israélienne Mia Schem, a quitté l'hôpital et regagné son domicile. La jeune femme de 21 ans, captive durant 55 jours, avait été libérée jeudi 30 novembre pendant la trêve. Mia, ex-otage franco-israélienne, quitte l'hôpital Source : TF1 Info LE CHEF DE LA DIPLOMATIE CHINOISE S'ENTRETIENT AVEC SON HOMOLOGUE AMÉRICAIN Le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi s'est entretenu mercredi par téléphone avec son homologue américain Antony Blinken à propos du conflit entre Israël et le Hamas, selon leurs ministères respectifs.

"La priorité absolue est qu'un cessez-le-feu mette fin aux combats dès que possible", a indiqué Wang Yi durant cet appel, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. HOMMAGE AUX VICTIMES FRANÇAISES Le président du Consistoire central de France Elie Korchia a appelé mercredi Emmanuel Macron à fixer une date pour l'hommage aux victimes françaises de l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël, annoncé sans calendrier fin octobre.

"On peut entendre pourquoi le Président n'avait pas souhaité précédemment donner de date, en raison de son action diplomatique pour essayer de libérer les otages français, et en accord avec les familles", a affirmé Elie Korchia à l'AFP. Mais deux mois après l'attaque du Hamas, "il est important qu'une date soit à présent annoncée officiellement pour la cérémonie d'hommage aux 40 victimes françaises", a-t-il ajouté. LA FUITE DES CIVILS Alors que les combats s'intensifient dans le sud de la bande de Gaza, autour de la grande ville de Khan Younès, les civils fuient vers la frontière égyptienne. Combats à Gaza : Tsahal avance, les civils partent Source : TF1 Info HAMAS Sur sa chaîne Telegram, l'armée israélienne a affirmé avoir tué "la plupart des hauts commandants" des brigades du Hamas opérant depuis un réseau de tunnels dans le nord de la bande de Gaza, et a diffusé une photo montrant cinq hauts responsables du mouvement palestinien qu'elle dit avoir "éliminés". INTENSES COMBATS DANS LE SUD Depuis plusieurs heures, les combats font rage autour de la grande ville de Khan Younès. "Nos forces encerclent Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza", a déclaré le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, dans un communiqué. "Nous avons sécurisé de nombreux bastions du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, et nous menons maintenant des opérations contre ses bastions dans le sud", a-t-il poursuivi. "Nos forces trouvent des armes dans presque tous les bâtiments et maisons, des terroristes dans de nombreuses maisons et les affrontent", a-t-il ajouté. BIENVENUE Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré à l'actualité de la guerre entre Israël et le Hamas, au 61ᵉ jour du conflit.

La guerre entre Israël et le Hamas est entrée mardi 5 décembre dans son 60e jour. L'armée de l'État hébreu a étendu son offensive contre le mouvement islamiste palestinien dans le sud de la bande de Gaza, où elle a mené des frappes meurtrières. L'infanterie est notamment entrée dans la grande ville de Khan Younès et y mène d'intenses combats au sol. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), l'hôpital Nasser de Khan Younès, submergé par l'afflux de blessés et à court de personnel et de fournitures, abrite plus de 1000 patients et 17.000 déplacés.

82 militaires israéliens ont péri depuis le début de l'offensive terrestre israélienne dans la bande de Gaza, a indiqué le bureau de communications de l'armée israélienne.

Un soldat libanais a été tué et trois autres blessés dans un bombardement israélien contre un poste militaire dans le sud du Liban, a affirmé l'armée libanaise dans un communiqué, premier mort dans ses rangs depuis le début des affrontements à la frontière entre Israël et le puissant mouvement armée libanais Hezbollah. Un agriculteur syrien a été tué dans une frappe, selon l'agence de presse ANI.

Le président américain Joe Biden a appelé mardi à "condamner sans ambiguïté et avec force les violences sexuelles des terroristes du Hamas" commises sur "les femmes et jeunes filles" le 7 octobre.

Selon Israël, 1200 personnes, en majorité des civils, ont été tuées lors de l'attaque du Hamas au cours de laquelle environ 240 personnes avaient été enlevées et emmenées dans le petit territoire palestinien contrôlé par le Hamas depuis 2007. Selon un nouveau bilan d'Israël, 138 otages restent retenus à Gaza après la libération pendant la trêve de 105 autres, dont 80 en échange de 240 prisonniers palestiniens détenus par Israël.

En représailles à l'attaque du 7 octobre, Israël a juré d'"anéantir" le Hamas, et son armée mène des bombardements intenses et dévastateurs sur le territoire palestinien assiégé, parallèlement à une vaste opération terrestre lancée le 27 octobre. Le ministère de la Santé du Hamas a fait état mardi de 16.248 morts, à plus de 70% des femmes et enfants et adolescents, dans les bombardements israéliens à Gaza.