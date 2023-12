EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : "un scénario encore plus infernal" se profile à Gaza, alerte l'ONU

Lundi, l'ONU a prévenu que la situation allait devenir encore "plus infernal" dans la bande de Gaza alors qu'Israël resserre son étau sur l'enclave palestinienne. "Les conditions nécessaires pour fournir de l'aide à la population de Gaza n'existent pas", déplore la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour les Territoires palestiniens. Suivez les dernières informations en direct.

Un "scénario encore plus infernal", auquel les opérations humanitaires pourraient être incapables de répondre, se profile dans la bande de Gaza, a alerté ce lundi une responsable de l'ONU alors qu'Israël resserre l'étau sur le sud du territoire palestinien. Depuis la reprise des hostilités le 1er décembre après une trêve de sept jours, "les opérations militaires israéliennes se sont étendues au sud de Gaza, forçant des dizaines de milliers d'autres personnes à fuir dans des espaces de plus en plus concentrés, avec un besoin désespéré de nourriture, d'eau, d'abris et de sécurité", a déclaré dans un communiqué Lynn Hastings, coordinatrice humanitaire de l'ONU pour les Territoires palestiniens.

COMBATS EN COURS Dans la nuit de lundi à mardi, des témoins ont fait état à l'AFP de violents combats près de Khan Younès, nouvel épicentre des tensions, et de raids aériens vers Rafah, à la pointe sud de la bande de Gaza. L'agence palestinienne Wafa a par ailleurs fait état de "plusieurs" morts dans une frappe à Gaza-ville, plus au nord. LE POINT SUR LA SITUATION L'armée israélienne, qui a annoncé la mort de trois de ses soldats, poursuit son déploiement dans le sud de la bande de Gaza. "Tous les services de télécommunications de la bande de Gaza" sont d'ailleurs à l'arrêt. Les informations de ces dernières 24 heures sur la situation au Proche-Orient. International Israël resserre l'étau sur le sud, plus de télécommunications à Gaza... Le point sur la situation au Proche-Orient UTILISER LES TUNNELS CONTRE LE HAMAS Ce mardi, le Wall Street Journal évoque une possibilité envisagée par Israël : pomper des milliers de mètres cube d'eau de mer par heure pour inonder les tunnels utilisés par le Hamas dans la bande de Gaza. Un processus qui pourrait prendre des semaines, et représenterait potentiellement un risque pour les otages. Gaza : inonder les tunnels pour anéantir le Hamas ? Source : TF1 Info "ILS NE VEULENT PAS QUE CES FEMMES RACONTENT" Un désaccord supplémentaire. Un responsable américain a estimé lundi que la reconduite de la trêve à Gaza a échoué car le mouvement islamiste Hamas, soupçonné de viols contre des femmes otages et de violences sexuelles pendant son assaut début octobre, ne veut pas qu'elles témoignent. "Il semble que l'une des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas libérer des femmes qu'ils retiennent en otage et que cette pause a volé en éclats, c'est qu'ils ne veulent pas que ces femmes racontent ce qui leur est arrivé pendant leur détention", a déclaré à la presse Matthew Miller, porte-parole du département d'État. ISRAËL NIE L'armée israélienne a nié mardi avoir demandé à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de vider dans les 24 heures un entrepôt d'aide médicale dans le sud de la bande de Gaza, comme l'avait affirmé son chef. "Aujourd'hui, l'OMS a reçu une notification des Forces de défense israéliennes pour retirer nos fournitures de notre entrepôt médical dans le sud de la bande de Gaza dans les 24 heures, car les opérations au sol le rendront inutilisable", a annoncé le patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur le réseau social X (ex-Twitter). L'organe de la Défense israélienne supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens (Cogat) a répondu à ce tweet par un autre. "La vérité est que nous n'avons pas demandé à évacuer les entrepôts et nous l'avons signifié clairement et par écrit aux responsables compétents de l'ONU. Nous nous attendons de la part d'un responsable de l'ONU qu'il soit au moins exact (dans ses propos)", a indiqué le (Cogat). BIENVENUE Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré à l'actualité de la guerre entre Israël et le Hamas, qui dure depuis maintenant 60 jours.

"Les conditions nécessaires pour fournir de l'aide à la population de Gaza n'existent pas. Si c'est possible, un scénario encore plus infernal est sur le point de se réaliser, auquel les opérations humanitaires ne pourront peut-être pas répondre", a-t-elle ajouté. "Personne n'est en sécurité à Gaza et il ne reste plus nulle part où aller", a insisté la Canadienne, rejetant dans ces conditions l'idée de "zones sûres" évoquées par les États-Unis. Ces zones ne peuvent être "ni sûres ni humanitaires quand elles sont déclarées unilatéralement", a-t-elle dit.

"Ce que nous voyons aujourd'hui sont des abris sans place, un système de santé à genoux, un manque d'eau propre et potable, pas d'assainissement et une alimentation insuffisante pour une population mentalement et physiquement épuisée: une recette parfaite pour les épidémies et une catastrophe de santé publique", a-t-elle décrit, déplorant l'insuffisance de l'aide humanitaire et du carburant pouvant entrer dans la bande de Gaza.

Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, réclamant une nouvelle fois un "cessez-le-feu humanitaire durable à Gaza" et la libération de tous les otages, a de son côté appelé les forces israéliennes à "éviter de nouvelles actions qui pourraient exacerber la situation humanitaire déjà catastrophique à Gaza et à épargner aux civils plus de souffrances".

L'armée israélienne a resserré l'étau sur le sud de la bande de Gaza, où des dizaines de chars sont entrés ce lundi dans le cadre de son offensive contre le Hamas, presque deux mois après le début de la guerre déclenchée le 7 octobre par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien en Israël.