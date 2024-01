EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : jugeant le "bilan trop élevé" à Gaza, Blinken s'apprête à rencontrer Abbas

Ce mardi, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a sommé Israël d'épargner les civils palestiniens dans la bande de Gaza. Lors de sa cinquième visite dans l'État hébreu, il a également le principe d'une mission de l'ONU censée examiner un éventuel retour dans le nord de l'enclave des Palestiniens déplacés par la guerre avec le Hamas. Suivez les dernières informations.

Un nouveau coup de pression. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a sommé Israël ce mardi d'épargner les civils palestiniens dans la bande de Gaza et annoncé le principe d'une mission de l'ONU censée examiner un éventuel retour dans le nord des Palestiniens déplacés par la guerre avec le Hamas.

"Nous nous sommes mis d'accord aujourd'hui sur un plan permettant aux Nations unies de mener une mission d'évaluation, qui déterminera ce qui doit être fait pour permettre aux Palestiniens déplacés de rentrer chez eux en toute sécurité dans le nord" de Gaza, a-t-il déclaré à la presse à l'issue d'entretiens avec le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou et son gouvernement.

Il a encore estimé que le prix payé par les civils dans la bande de Gaza, "notamment les enfants", est "bien trop élevé", et jugé impératif d'acheminer davantage d'aide humanitaire, le territoire devant recevoir "plus de nourriture, plus d'eau, plus de médicaments".

Blinken n'a livré aucun détail sur la forme que prendrait cette mission de l'ONU ni sur un calendrier, soulignant seulement qu'elle intervient "au fur et à mesure que la campagne (militaire) s'engage dans une moindre intensité dans le nord de la bande de Gaza".

ATTAQUE DES HOUTHIS EN MER ROUGE Les forces américaines et britanniques ont abattu mardi soir en mer Rouge 18 drones et 3 missiles tirés par les rebelles Houthis dans le cadre d'une attaque "complexe", a indiqué l'armée américaine. "Les Houthis soutenus par l'Iran ont lancé dans le sud de la mer Rouge une attaque complexe de conception iranienne à l'aide de drones, de missiles de croisière antinavire et d'un missile balistique antinavire", a indiqué le Commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom).

Depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas, les Houthis, qui contrôlent une grande partie du Yémen, multiplient les attaques en mer Rouge afin d'y freiner le trafic maritime international, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. "BILAN TROP ÉLEVÉ" Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken rencontre ce mercredi le président palestinien Mahmoud Abbas afin notamment d'aborder l'épineux dossier de l'après-guerre dans ce territoire ravagé par des frappes israéliennes. Mardi, il s'est entretenu à Tel-Aviv avec le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou et son ministre de la Défense Yoav Gallant pour exhorter Israël à épargner les civils palestiniens dans sa guerre contre le Hamas à Gaza.

"Nous savons que faire face à un ennemi qui se cache parmi la population civile, se planque dans des écoles et des hôpitaux pour tirer, rend les choses incroyablement difficiles. Mais le prix payé chaque jour par les civils à Gaza, notamment les enfants, est bien trop élevé", a-t-il déploré. La bande de Gaza a besoin de recevoir "plus de nourriture, plus d'eau, plus de médicaments", a-t-il aussi reconnu, en exhortant aussi Israël à "cesser de prendre des mesures qui sapent la capacité des Palestiniens à se gouverner eux-mêmes".

Premier soutien politique et militaire d'Israël, les Etats-Unis insistent depuis quelque temps, publiquement et en coulisses, auprès de leur allié sur la nécessité d'une baisse d'intensité de la campagne militaire en vue d'actions plus ciblées contre le Hamas.

Le secrétaire d'État américain effectue sa cinquième visite officielle en Israël depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, provoquée par l'attaque inédite du Hamas le 7 octobre sur le sol israélien.