EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : les Israéliens sauront se battre au Liban "s'il le faut", prévient leur chef d'état-major

L'armée israélienne saura se battre au Liban "s'il le faut", a prévenu ce mercredi le chef d'état-major de l'armée, Herzi Halevi. La tension entre les deux pays est à son comble depuis l'élimination du n°2 du Hamas au Liban dans une frappe attribuée à Israël. Suivez les dernières informations.

Les soldats israéliens sauront se battre au Liban "s'il le faut", a prévenu ce mercredi le chef d'état-major de l'armée, Herzi Halevi, qui s'adressait à ses troupes dans la bande de Gaza. "Après avoir combattu à Gaza, nous saurons comment le faire au Liban s'il le faut", a-t-il dit à ses troupes lors d'une visite dans la bande de Gaza, selon un communiqué de l'armée qui rapportait ses propos. "Après ce que vous avez fait, il n'y a pas un village au Liban où vous ne pourrez entrer et que vous ne pourrez détruire. Nous vous placerons aux bons endroits, vous y ferez ce qu'il faut, une longue guerre de l'autre côté, et nous en sortirons avec de bons résultats", a ajouté le lieutenant-général Halevi.

LE POINT SUR LA SITUATION Tsahal continue de frapper Gaza. L'aviation israélienne bombarde lourdement jeudi le sud de la bande de Gaza, multipliant les frappes dans le secteur de Khan Younès, principale ville du sud de l'enclave palestinienne. Le Hamas a lui a fait état de 62 morts dans la nuit. "Les combats se déroulent sous le sol, sur terre, dans un territoire très, très complexe, face à un ennemi qui a préparé sa défense sur une très longue période et de manière très organisée", a déclaré le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi.

Accusé "d'actes génocidaires", Tel-Aviv face à la CIJ. En parallèle des combats, Israël fait face jeudi devant la Cour internationale de justice à des accusations "d'actes génocidaires" pour son offensive à Gaza, formulées par l'Afrique du Sud mais déjà qualifiées "d'absurdes" par le président israélien, Isaac Herzog.

À la frontière nord d'Israël, les échanges de tirs avec le Hezbollah libanais sont quotidiens depuis le début de la guerre. Ils ont gagné en intensité depuis la frappe attribuée à Israël le 2 janvier, qui a tué dans la banlieue sud de Beyrouth le numéro deux du Hamas, Saleh al-Arouri, et six autres responsables et cadres du mouvement.

Mardi, le puissant parti chiite pro-Iran a affirmé avoir ciblé une base militaire dans le nord d'Israël, en représailles à l'élimination d'un de ses responsables militaires. Le Hezbollah avait annoncé la mort de Wissam Tawil, décrit comme "un commandant de la force al-Radwan", l'unité d'élite du Hezbollah. Il s'agit du plus haut responsable militaire du Hezbollah tué depuis que le mouvement libanais a débuté, le 8 octobre, ses tirs contre Israël pour soutenir le Hamas à Gaza.

Les craintes d'une escalade régionale des hostilités entre Israël et ses autres ennemis, une alliance informelle de groupes armés soutenus par l'Iran au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen, n'ont cessé de croître depuis le début de la guerre.