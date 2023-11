EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : l'hôpital al-Shifa de Gaza qualifié de "zone de mort" par l'OMS

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé avoir mené samedi une mission à l'hôpital al-Chifa de Gaza, occupé par l'armée israélienne, et travailler à un plan d'évacuation de l'établissement qu'elle a décrit comme une "zone de mort". Selon l'OMS, dont les experts ont passé une heure à l'intérieur de l'immense complexe hospitalier, celui-ci hébergeait encore samedi 25 soignants et 291 patients, dont 32 bébés dans un état critique, 22 patients sous dialyse et deux en soins intensifs.





Les membres de la mission ont décrit l'hôpital comme une "zone de mort" où la situation est "désespérée", a rapporté l'OMS dans un communiqué.