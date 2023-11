EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : l'armée israélienne assure avoir trouvé "des équipements militaires" à l'hôpital Al-Shifa

L'armée israélienne a affirmé mercredi soir avoir trouvé "des munitions, des armes et des équipements militaires" du Hamas à l'hôpital Al-Shifa de Gaza. L'opération menée par l'État hébreu a suscité de vives inquiétudes et de nombreuses critiques sur le sort des civils pris au piège au sein de l'établissement. Suivez les dernières informations en direct.

Une "opération ciblée" qui a de nouveau entraîné de nombreuses condamnations à l'international. Des soldats israéliens ont fait irruption mercredi dans l'hôpital Al-Shifa, le plus important de Gaza, suscitant de vives inquiétudes et critiques sur le sort des civils pris au piège au sein de l'établissement. Selon l'ONU, environ 2300 personnes s'y trouveraient, dont des patients, des soignants et des déplacés.

L'armée israélienne a affirmé dans la soirée y avoir trouvé "des munitions, des armes et des équipements militaires" du mouvement islamiste palestinien, diffusant des images présentées comme des preuves de ces découvertes.

Le Conseil de sécurité sort du silence

Sortant du silence pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé dans la soirée à des "pauses et des couloirs humanitaires" dans l'enclave palestinienne. "Il faut que ce soit suffisamment long pour nous permettre de mobiliser les ressources - une fois que nous aurons suffisamment de carburant - pour apporter à la population ce dont elle a besoin", a précisé le porte-parole du secrétaire général des Nations unies.