EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : l'armée israélienne annonce avoir libéré une soldate retenue en otage à Gaza

Interrogé sur LCI sur l'objectif affiché d'Israël d'éliminer le Hamas, le spécialiste des relations internationales Bertrand Badie s'est montré circonspect. "C'est une fausse piste", a-t-il assuré, estimant que "plus vous détruisez, plus vous construisez". "La leçon des guerres qui se sont succédé depuis 1945, ce que lorsque vous essayez de terrasser l'ennemi, vous le faites repousser", a-t-il mis en garde.





Il a aussi alerté sur les "trois coûts" du conflit pour Israël : "un coût humain terrible, un coût social parce que plus vous frappez, et plus vous mobilisez la population et renouvelez le stock de combattants, (...) et un coût diplomatique". En signalant au passage que le vote vendredi à l'Assemblée des Nations Unies d'une résolution non contraignante demandant une "trêve humanitaire immédiate", adoptée avec 140 votes pour et 14 contre, représentait une "catastrophe diplomatique" pour l'allié de l'État hébreu, les États-Unis.





"Le paramètre militaire perd de son absolue liberté stratégique, et se trouve pris en otage dans une logique socio-politique qui l'étouffe", analyse le géopolitologue. "Chaque pas en avant sur le plan tactique est un pas en arrière sur le plan sociologique. Toutes les guerres depuis 1945 ressemblant à celle-ci ont été perdues par le plus fort et gagnées par le plus faible, il faut se demander pourquoi", insiste-t-il.