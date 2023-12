EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : Macron réitère sa demande d'un "cessez-le-feu durable" à Gaza

Vers une extension du conflit ? Le chef d'état-major de l'armée israélienne Herzi Halevi a indiqué que les forces israéliennes "sont dans un état de niveau de préparation très élevé pour une expansion des combats dans le nord", où les affrontements entre Israël et le Hezbollah sont quasi-quotidiens depuis le début des combats à Gaza. La guerre d'Israël contre le Hamas palestinien dans la bande de Gaza "durera encore de nombreux mois", a-t-il par ailleurs prévenu.





Paris gravement préoccupé. Dans un communiqué, le ministère français des Affaires étrangères fait part de ses inquiétudes après les déclarations d’Israël sur la suite du conflit. "La France est gravement préoccupée par l’annonce des autorités israéliennes d’une intensification et d’une prolongation des combats à Gaza, alors que les bombardements systématiques ont encore fait de très nombreuses victimes civiles ces derniers jours", indique le Quai d’Orsay. "La France réitère avec force son appel à une trêve immédiate conduisant à un cessez-le-feu. Le cadre du droit international humanitaire impose en tout temps et en tous lieux des principes clairs de distinction, de nécessité, de proportionnalité et de précaution pour épargner les civils", ajoute-t-il.





Missiles et drones abattus. L'armée américaine annonce avoir intercepté dans le sud de la mer Rouge de nombreux drones et missiles tirés par les Houthis. Les forces armées américaines déployées dans la région ont "abattu 12 drones d'attaque, 3 missiles balistiques anti-navires et 2 missiles de croisière dans le sud de la mer Rouge, tirés par les Houthis" dans une période "d'environ 10 heures", déclare le Commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom). Certaines interceptions ont été réalisées par des avions de combat opérant depuis le porte-avions USS Eisenhower présent sur place, précise le Centcom. "Il n'y a eu aucun dégât sur les bateaux présents dans la zone et aucun blessé n'a été rapporté", complète-t-il.





Nomination à l'ONU. L'ONU a annoncé mercredi la nomination d'une ministre néerlandaise sortante, Sigrid Kaag, au poste de coordinatrice de la réponse humanitaire et de la reconstruction à Gaza, après une résolution du Conseil de sécurité sur l'aide dans le territoire palestinien bombardé et assiégé par Israël. Sigrid Kaag "facilitera, coordonnera, contrôlera et vérifiera les envois d'aide humanitaire à Gaza" et aura aussi pour tâche de mettre "en place un mécanisme des Nations unies pour accélérer les envois d'aide humanitaire à Gaza par l'intermédiaire d'États non parties au conflit", a précisé le porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dans un communiqué.