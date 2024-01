EN DIRECT - Israël-Hamas : l'ONU déplore 100 jours de "guerre dévastatrice" à Gaza

Ce dimanche marque le 100e jour du conflit entre Israël et le Hamas. Le patron de l'agence d'aide aux réfugiés palestiniens de l'ONU a jugé la veille que cette guerre était "une tache sur notre humanité commune". Suivez les dernières informations en direct.

"LA FRANCE N'ABANDONNE PAS SES ENFANTS" Emmanuel Macron a appelé à "reprendre encore et encore les négociations pour (la) libération" des otages du Hamas, dans une vidéo diffusée hier sur les réseaux sociaux et lors du rassemblement à Tel-Aviv en soutien aux otages.

À Tel-Aviv, des milliers d'Israéliens ont exprimé de leur côté la douleur d'une nation et leur solidarité avec les otages du Hamas à Gaza, lors d'un rassemblement.

À la veille des cent jours du conflit meurtrier dans la bande de Gaza, l'ONU a déploré samedi "une tache sur notre humanité commune" tandis que le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a assuré que "personne" n'arrêtera Israël dans sa guerre pour anéantir le mouvement islamiste palestinien Hamas.

"Cela fait cent jours que cette guerre dévastatrice a débuté, tuant et déplaçant la population à Gaza, à la suite des attaques atroces du Hamas et d'autres groupes contre la population en Israël. Cela a été cent jours d'épreuves et d'angoisse pour les otages et leurs familles", a déclaré le patron de l'agence d'aide aux réfugiés palestiniens de l'ONU, Philippe Lazzarini, depuis le territoire palestinien.

À Tel-Aviv, Benyamin Nétanyahu a martelé lors d'une conférence de presse : "Personne ne nous arrêtera, ni La Haye, ni l'Axe du Mal, ni personne d'autre", en référence notamment à la requête de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ) accusant Israël d'acte génocidaire dans la bande de Gaza.

Et au chef d'état-major de l'armée israélienne d'assurer dans la foulée que son pays mène une guerre "juste" pour défendre "son droit à vivre en sécurité".