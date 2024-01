EN DIRECT - Israël dit avoir "achevé le démantèlement" militaire du Hamas dans le nord de Gaza

Antony Blinken poursuit sa visite au Moyen-Orient avec la Jordanie, dans une intense séquence diplomatique qui vise à éviter à tout prix un embrasement du conflit dans la bande de Gaza et prévenir "un cycle sans fin de violences". Arrivé à Amman samedi soir, le secrétaire d'État américain doit avoir des entretiens avec le roi de Jordanie Abdallah II notamment et visiter un centre du Programme alimentaire mondial dans la capitale jordanienne, selon un haut responsable américain dans son entourage.





Lors d'une brève allocution samedi soir sur le tarmac de l'aéroport de La Canée en Crète, en Grèce, il avait affirmé que "nous devons nous assurer que le conflit ne se propage pas". "L'une des véritables préoccupations est la frontière entre Israël et le Liban et nous voulons faire tout notre possible pour nous assurer qu'il n'y ait pas d'escalade", a-t-il ajouté.