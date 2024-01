EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : Antony Blinken attendu en Israël et en Cisjordanie occupée

Une 4e mois de guerre sans signe de répit à Gaza. La guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 4e mois, après l'attaque sans précédent du 7 octobre, qui a tué environ 1.140 personnes, surtout des civils, selon un décompte de l'AFP à partir du bilan israélien. L'offensive israélienne a fait 22.835 morts à Gaza, majoritairement des civils, selon le dernier bilan du Hamas. Les bombardements y ont rasé des quartiers entiers, déplacé 85% de la population et provoqué une crise humanitaire catastrophique selon l'ONU.





Le conflit "pourrait aisément se métastaser". Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a estimé dimanche "impératif" qu'Israël, soutenu militairement et politiquement par Washington, en fasse plus pour protéger les civils palestiniens à Gaza, dans une conférence de presse à Doha, au Qatar. Le conflit "pourrait aisément se métastaser causant encore plus d'insécurité et plus de souffrances", a-t-il aussi mis en garde, affirmant que les États-Unis œuvraient à "empêcher le conflit de se propager" dans la région.





Nouvelle tournée régionale pour le chef de la diplomatie américaine. Antony Blinken est attendu lundi soir en Israël pour des pourparlers ardus, sur fond de regain de tension à la frontière israélo-libanaise. Il doit passer par les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite avant d'atterrir à Tel-Aviv où il s'entretiendra avec les dirigeants israéliens dès mardi. C'est sa quatrième tournée régionale depuis le 7 octobre dernier.





Mort de deux journalistes à Gaza. Deux journalistes palestiniens, Moustafa Thuraya, un vidéaste pigiste collaborant aussi avec l'AFP, et Hamza Waël Dahdouh d'Al Jazeera ont été tués par une frappe israélienne sur leur voiture. Al Jazeera a accusé l'armée israélienne de "cibler" les journalistes palestiniens à Gaza. L'armée israélienne a assuré à l'AFP avoir "frappé un terroriste qui pilotait un appareil volant représentant une menace pour les troupes". Avec les nouveaux décès dimanche, au moins 79 journalistes et professionnels des médias ont été tués depuis le début de la guerre, selon le Comité pour la protection des journalistes. Parmi eux, 72 étaient palestiniens, quatre israéliens et trois libanais.